Уолл-стрит закрылась ростом на 3%

Уолл-стрит закрылась ростом в пятницу, завершив неделю повышением на три процента, поскольку инвесторы практически не обратили внимания на информацию о том, что уровень безработицы поднялся до 10,2 процента, самого высокого показателя за 26,5 лет.

В начале торгов акции упали, но вскоре начали расти, так как более внимательное изучение данных показало, что число увольнений по- прежнему снижается, а количество рабочих мест, сокращенных в предыдущие месяцы, пересмотрено в сторону понижения, сообщает Рейтер.

"Акции крупных компаний испытывали проблемы с ростом, однако в последнее время они, кажется, вновь привлекли внимание инвесторов, - сказал Тим Гриски из Solaris Asset Management. - Мы, конечно, видим доказательства экономического улучшения - за исключением ситуации с занятостью - но даже при этом, мы, возможно, думали о самом худшем".

Котировки General Electric Co подскочили на 6,2 процента после того, как два аналитика повысили рейтинг компании. Это также помогло укрепить весь промышленный сектор. Промышленный индекс S&P вырос на 1,2 процента.

Индекс Dow Jones прибавил 0,17 процента до 10.023,42 пункта. Индекс Standard & Poor`s 500 повысился на 0,25 процента до 1.069,30 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,34 процента до 2.112,44 пункта.

За неделю Dow и S&P 500 выросли на 3,2 процента, а Nasdaq поднялся на 3,3 процента.