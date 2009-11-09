Польский фондовый рынок открыл неделю более 1,5% ростом

Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 на открытии торгов в понедельник «выстрелил» на 1,5% вверх, увеличившись в первые минуты торгов до рекордных с конца октября 2317 пунктов.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, 23 октября WIG20 начал резко падать, достигнув к 3 ноября 2193 пунктов с 2412 пунктов, после чего опять начал расти.

Аналитики объясняли падение индекса начавшейся ожидаемой коррекцией на рынке после стабильного роста с февраля 2009 года, когда индекс достиг своего дна.