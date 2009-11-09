Рынки акций Европы растут после саммита G20

Европейские фондовые рынки растут на утренних торгах в понедельник после того, как финансовые лидеры "Большой двадцатки" пообещали не сворачивать госпомощь до тех пор, пока восстановление не станет необратимым, сообщает Рейтер.

К 11.45 МСК панъевропейский индекс "голубых" фишек FTSEurofirst 300 поднялся на 1,25 процента до 1004,98 пункта.

"У рынков не было никакого повода для значительной коррекции. Прибыли и экономические показатели были достаточно хорошими, - сказал Бернард Макалинден из NCB Stockbrokers. - На саммите G20 его участники согласились сохранить действие стимулов".

Акции банков пользуются самым большим спросом. Котировки Societe Generale, BNP Paribas, Banco Santander и Barclays поднялись на 0,89-2,08 процента.

Бумаги горнорудных компаний дорожают благодаря золоту, стоимость которого достигла новой рекордной отметки. Акции Anglo American, Antofagasta, BHP Billiton, Eurasian Natural Resources Corp, Rio Tinto и Xstrata повысились на 1,83-2,35 процента.

Энергетические акции также укрепляются вслед за повышением цен на нефть. BG Group, BP, Royal Dutch Shell и Total прибавили 0,94-1,53 процента.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 1,03 процента, немецкий DAX - на 1,31 процента, французский CAC 40 - на 1,1 процента.