ФГИ подтверждает, что на его счет перечислены акции «Лугансктепловоза»

В Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ) подтверждают, что на его счет перечислены акции ОАО «Лугансктепловоз».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ, официальное уведомление о зачислении акций «Лугансктепловоза» на счет Фонда госимущества было получено вечером в пятницу, 6 ноября.

Как сообщал УНИАН, регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" со счета российской «Управляющей компании «Брянский машиностроительный завод» и зачислил их на счет Фонда государственного имущества Украины). Акции были зачислены на счет ФГИ на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября.

Справка УНИАН. Фонд госимущества Украины 19 июля 2006 года объявил конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона по продаже 76% акций ХК «Лугансктепловоз». 23 марта 2007 года фонд признал УК «Брянский машиностроительный завод» победителем конкурса: пакет был продан за 292,505 млн. грн. при стартовой цене 292 млн. грн. Покупатель был внесен в реестр собственников «Лугансктепловоза» 13 апреля 2007 года.

Открытое акционерное общество "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" – крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных грузовых тепловозов и электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.