Конкурс по продаже Лугансктепловоза состоится в 2010г.

Конкурс по продаже возвращенного в государственную собственность пакета акций ОАО "Лугансктепловоз" состоится, скорее всего, уже в следующем году. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества (ФГИ).

Как отметили в пресс-службе, ФГИ технически не успевает до конца этого года организовать и провести конкурс по продаже "Лугансктепловоза". "Для организации проведения подобного конкурса нужно как минимум три месяца", - отметили в Фонде госимущества.

Как сообщал УНИАН, в Фонде государственного имущества сегодня подтвердили, что на его счет перечислены акции ОАО «Лугансктепловоз». Ранее регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" со счета российской «Управляющей компании «Брянский машиностроительный завод» и зачислил их на счет Фонда государственного имущества Украины). Акции были зачислены на счет ФГИ на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября.