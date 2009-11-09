Азиатские биржи начали неделю ростом

Ведущие азиатские фондовые индексы в понедельник открыли неделю ростом на фоне позитивных ожиданий инвесторов относительно данных по экономике Китая, которые будут обнародованы позже на этой неделе.

Общий для Азиатско-Тихоокеанского региона индекс MSCI AC Asia Pacific (с Японией), возросший на 66% с марта текущего года, увеличился на 1% - до уровня 1109,50 пункта. Между тем, на Токийской фондовой бирже индекс Nikkei, отражающий котировки акций 225 ведущих компаний Японии, в понедельник вырос на 0,2% - до 9808,99 пункта. При этом гонконгский индекс Hang Seng прибавил 1,1% - до 22063,16 пункта, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В свою очередь, фондовые площадки Китая в понедельник продемонстрировали уверенный рост, продолжив положительную тенденцию прошлой недели. Так, индекс Шанхайской фондовой биржи (Shanghai Composite Index) достиг своего максимально значения за два месяца, поднявшись на 0,4% - до 3175,59 пункта. По данным агентства Bloomberg, за прошедшую неделю Shanghai Composite прибавил целых 7,3%. В то же время сводный индекс бирж Шанхая и второй по величине фондовой площадки КНР - Шэньчжэня - CSI 300 возрос на 0,4% - до 3495,79 пункта.

По данным Ассошиэйтед Пресс, фондовые индексы других стран азиатского региона - Южной Кореи, Сингапура и Австралии - также начали неделю ростом. Позитивные настроения на азиатских фондовых площадках в понедельник были во многом вызваны информацией об улучшении прогноза суверенного кредитного рейтинга КНР. Так, международное рейтинговое агентство Moody`s скорректировало свою оценку рейтинга со "стабильного"до "позитивного"в связи с успехами китайской правительственной программы по поддержке местного предпринимательства в условиях мирового финансового кризиса. Кроме того, игроки рынка с нетерпением ожидают выхода макроэкономической статистики Китая - на этой неделе Госстат КНР обнародует несколько важнейших макроэкономических показателей развития экономики страны - индекс потребительских цен, темпы роста промпроизводства, а также объем розничных продаж.