Украинский фондовый рынок вырос на фоне решения G-20

Украинский фондовый рынок вырос сегодня вслед за европейскими рынками на фоне решения "Большой двадцатки" (G-20) о продолжении программ стимулирования экономики. Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете инвестиционной компании Astrum Investment Management.

Как отметили в компании, все акции, торговавшиеся в понедельник на "Украинской бирже", за исключением "Хмельницкгаза", закончили в плюсе. Акции энергогенерирующих и металлургических компаний были в числе лидеров роста на "Украинской бирже": акции "Донбассэнерго" выросли на 11,3%, "Днепроэнерго" - на 9,6%, Алчевского металлургического комбината - на 6%, "Азовстали" - на 4,6%.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 17:00 индекс "Украинской биржи" - UX показал рост в 4,05%, закрывшись на отметке 1561 пункт, индекс ПФТС вырос на 1,38%, закрывшись на отметке 628 пунктов.