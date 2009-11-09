Индекс ПФТС сегодня повысился на 1,38%

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 1,38% – до 628,25 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 54 млн. 320 тыс. грн.

Индекс "Украинской биржи" по итогам сегодняшних торгов повысился на 4,05% – до 1561,02 пункта. Общий объем торгов составил 30 млн. 464 тыс. грн.