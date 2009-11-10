Уoлл-стрит oткрылась снижeниeм котировок

Фондовые индексы США опустились при открытии торгов во вторник ниже уровня предыдущей сессии, когда американский рынок достиг максимума последних 13 месяцев, воодушевленный обещаниями "Большой двадцатки" продолжить стимулирование мировой экономики.

Котировки американских акций в понедельник взлетели до новых высот после того, как лидеры "Большой двадцатки" приняли решение не отказываться от стимулирующих мер до более устойчивого восстановления экономики. Это обещание помогло подняться сырьевым и фондовым рынкам, однако доллар упал до минимума 15 месяцев.

"Сегодня ожидается передышка после вчерашнего ралли", - сказал Питер Буквар, аналитик по акциям Miller Tabak + Co. По его словам, курс доллара, практически не изменившийся в начале дня, будет оказывать давление на акции.

К 17.38 МСК Dow Jones снизился на 0,08 процента до 10.218,25 пункта, индекс Standard & Poor`s 500 - на 0,11 процента до 1.091,91 пункта, индекс Nasdaq Composite опустился на 0,03 процента до 2.153,41 пункта.

Неплохая статистика розничных продаж от Redbook не изменила динамику американского рынка.

Данные прошлой недели показали сокращение продаж в розничных сетях на 0,1 процента, согласно исследованию ICSC/Goldman Sachs. После открытия Уолл-стрит (18.00 МСК) будет опубликован индекс потребительского доверия за неделю от ABC.

Большие шансы на рост есть у акций финансового сектора после того, как крупнейший европейский банк HSBC Holdings Plc сообщил о снижении уровня просроченной задолженности по потребительским кредитам США в первый раз за три года, а также обрадовал инвесторов приличной прибылью за третий квартал.

В центре всеобщего внимания сегодня будет выступление главы Bank of America Corp Кена Льюиса на финансовой конференции Bank of America Merrill Lynch в Нью-Йорке. Льюису, вероятно, придется отвечать на вопросы о рассматриваемых кандидатурах на пост главы банка, так как он уходит на пенсию в конце этого года, а также о судебных тяжбах с участием банка.

Председатель банковского комитета Сената США Кристофер Додд может опубликовать долгожданный проект закона о регулировании финансовой системы, подразумевающий централизацию надзора за банками в одном агентстве.

Акции Electronic Arts Inc привлекут не меньшее внимание рынка после того, как компания отчиталась о значительном убытке и сообщила о планах сократить около 17 процентов персонала в рамках усилий по реструктуризации.