Основные европейские индексы незначительно снизились

Основные европейские фондовые индексы снизились впервые за пять дней по результатам торгов во вторник на фоне большего, чем ожидали аналитики, падения уровня доверия инвесторов к Германии, что, в свою очередь, затмило положительные новости от крупнейшего банка региона, HSBC Holding Plc, сообщает агентство Bloomberg.

"Я не считаю, что рынки могут рухнуть, но впереди нас, скорее всего, ждет еще большая волатильность - заявила управляющая фондами Royal London Asset Management Андреа Вильямс. - На рынке по-прежнему есть интересные активы".

К закрытию торгов британский индекс FTSE 100 потерял 0,09% и снизился до отметки 5230,55 пункта. Германский DAX во вторник снизился на 0,12%, достигнув 5613,20 пункта. Французский индекс CAC по итогам торгов остался на уровне понедельника - 3785,59 пункта.

FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) - основной фондовый индекс Великобритании, рассчитывается по котировкам акций 100 британских компаний с максимальной рыночной капитализацией, взвешенных по рыночной капитализации. DAX 30 (Deutscher Aktienindex) - основной фондовый индекс Германии, рассчитывается как индекс доходности акций 30 крупнейших компаний (по рыночной капитализации). CAC 40 (Cotation Assistee en Continu) - основной биржевой индекс Франции, рассчитывается как средневзвешенное по капитализации значение цен акций 40 крупнейших компаний.