"Агротон" выручил за размещение акций на межрынке 42 млн. долл.

11:58, 11 ноября 2009
Фондовый рынок
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Украина. Агрохолдинг "Агротон"  осуществил приватное размещение 20% своих акций на  международном рынке и выручил за них 42 млн. долл.

Размещение акций украинского эмитента за рубежом во многом было неожиданным. В этом году приток инвестиций в Украину существенно уменьшился. Поэтому, даже столь небольшое по объему размещение акций выглядит успехом украинского рынка.

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