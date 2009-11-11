"Агротон" выручил за размещение акций на межрынке 42 млн. долл.
11:58, 11 ноября 2009Фондовый рынок
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Украина. Агрохолдинг "Агротон" осуществил приватное размещение 20% своих акций на международном рынке и выручил за них 42 млн. долл.
Размещение акций украинского эмитента за рубежом во многом было неожиданным. В этом году приток инвестиций в Украину существенно уменьшился. Поэтому, даже столь небольшое по объему размещение акций выглядит успехом украинского рынка.
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