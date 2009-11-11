"Агротон" выручил за размещение акций на межрынке 42 млн. долл.

Украина. Агрохолдинг "Агротон" осуществил приватное размещение 20% своих акций на международном рынке и выручил за них 42 млн. долл.

Размещение акций украинского эмитента за рубежом во многом было неожиданным. В этом году приток инвестиций в Украину существенно уменьшился. Поэтому, даже столь небольшое по объему размещение акций выглядит успехом украинского рынка.