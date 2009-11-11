АУФТ выступает за корреспондентские отношения между депозитариями

Ассоциацией «Украинские Фондовое торговцы» в октябре 2009 года было проведено анкетирование на предмет изучения мнения профессиональных участников фондового рынка относительно реформирования национальной депозитарной системы.

Об этом сообщается в пресс-релизе Ассоциации, переданном УНИАН.

Результаты анкетирования следующие:

88,9% респондентов считают недостаточным действующий уровень конкуренции между депозитариями ценных бумаг в Украине;

92,3% считают целесообразным обязать депозитарии установить корреспондентские отношения между собой;

86,8% считают, что установление корреспондентских отношений между депозитариями приведет к повышению уровня конкуренции между ними;

71,1% считает, что установление корреспондентских отношений между депозитариями повлияет на уменьшение тарифов для участников фондового рынка.

На вопрос «Нужно ли установление корреспондентских отношений между депозитариями торговцам ценными бумагами?» «да» ответили - 95,6%, хранителям - 93,3%, депозитариям - 70,1%, владельцам ценных бумаг - 97,8%, эмитентам - 100,0%, развитию фондового рынка - 98,9%.

На вопрос «Считают ли участники рынка необходимым ГКЦБФР регламентировать формат примерных (но обязательных для применения) документов для договоров об установлении корреспондентских отношений между депозитариями» «да» ответили - 90,1%; для депозитарного договора между депозитарием и хранителем - 94,4%, для договора между депозитарием и эмитентом - 89,0%, для договора между депозитарием и фондовой биржей -85,1%.

Кроме того, 86,8% участников анкетирования считают целесообразным установить предельные тарифы на услуги депозитариев.

На основании ответов, полученных при анкетировании своих членов, АУФТ считает необходимым:

1. На уровне нормативного урегулирования внедрить унифицированный формат договоров об установлении корреспондентских отношений между депозитариями, между депозитарием и хранителем, между депозитарием и эмитентом, между депозитарием и фондовой биржей и установить обоснованные предельные тарифы на услуги депозитариев. Установить предельные сроки проведения операций, которые проходят между депозитариями.

2. Определить понятие транзитного счета, на котором осуществляется учет прав собственности на ценные бумаги клиентов организованного рынка на уровне нормативного урегулирования.

3. Внедрить специализированные программные продукты (или требования к таким продуктам) депозитарного учета, функциональные возможности которых позволят подтверждать права собственности на ценные бумаги, учитываемые на транзитных счетах.

4. Четко определить ответственность торговцев ценными бумагами за учет прав собственности на ценные бумаги, которые учитываются на транзитных счетах, и урегулировать взаимоотношения между хранителем и брокером или торговцем – управляющим счетом и его клиентом.

5. Для решения проблемы расчетов по договорам, заключенных на биржах, использовать специализированную платежную систему, созданную исключительно для обеспечения денежных расчетов по заключенным на фондовом рынке договорам, которая была бы интегрирована в действующую межбанковскую платежную систему.

6. Установить требования к ІT-системам депозитариев и формированию документации.

Справка УНИАН. Ассоциация «Украинские фондовые торговцы» (АУФТ) создана 12 марта 2009 года путем консолидации трех саморегулируемых организаций (СРО): Ассоциации «Региональный фондовый союз», Киевской международной фондовой биржи и Украинской фондовой биржи.

Ассоциация является добровольным объединением профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые осуществляют торговлю ценными бумагами. В настоящее время объединение насчитывает 677 участников.

Основной задачей АУФТ является защита интересов всех членов организации путем нормативных инициатив, цель которых – обеспечение стабильного развития и модернизации и фондового рынка Украины.