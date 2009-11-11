Эксперт: волатильность на рынке акций в четверг будет высокой

Волатильность на украинском рынке акций в четверг, 12 ноября, будет высокой, причем ожидание данных по ВВП еврозоны будет способствовать ее росту.

Такое мнение высказал в интервью корреспонденту УНИАН брокер торгового отдела ЗАО «Альтана Капитал» Евгений ПШЕНИЧКИН.

Он считает, что “завтрашняя торговая сессия обещает быть интересной”. По словам брокера, старт по традиции определят итоги торгов в США и ситуация на европейских площадках.

Как отметил Е.ПШЕНИЧКИН, в первой половине дня стоит уделить внимание данным по промышленному производству еврозоны. Итог сессии четверга традиционно определят данные по количеству заявок на пособие по безработице в США, добавил он.

По словам брокера, “отечественный фондовый рынок открыл сегодняшние торги в районе уровней завершения вчерашней сессии, поскольку внешние сигналы носили противоречивый характер”. Одновременно с открытием торгов фон на внешних площадках стал улучшаться, сообщил Е.ПШЕНИЧКИН. Он отметил, что драйвером роста послужила информация из Китая, где объем промышленного производства в октябре вырос на 16,1%, а розничные продажи повысились на 16,3%. Данная статистика превзошла прогноз и в очередной раз послужила поводом для активизации покупок, объяснил брокер.

Как сообщил Е.ПШЕНИЧКИН, сегодня на украинских биржевых площадках, даже несмотря на рост индексов, не было активных покупок. Это связано с тем, что американские рынки будут закрыты в связи с празднованием Дня ветеранов, отметил он.

По информации брокера, лидерами роста в среду стали бумаги “Мостобуда” и “АвтоКрАЗа” – их котировки на "Украинской бирже" подросли на 9% и 5% соответственно. Причиной этого стал допуск этих бумаг к торгам на рынке заявок УБ, что вызывает ажиотажный спрос со стороны мелких и средних инвесторов, считает Е.ПШЕНИЧКИН. Наиболее активно сегодня традиционно торговались бумаги “Мотор Сичи” и “Укрнафты”, сообщил он.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 1,13% – до 647,77 пункта. Общий объем торгов составил 20 млн. грн.

Индекс "Украинской биржи" вырос на 0,34% – до 1601,42 пункта. Общий объем торгов составил 25 млн. 422 тыс. грн.