Минфин проведет среди банков отбор первичных дилеров

Министерство финансов Украины 3 декабря 2009 г. проведет среди банков отбор первичных дилеров. Об этом сообщает Департамент государственного долга Минфина.

Отбор будет проведен в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 14 апреля 2009 г. №363 "О внедрении института первичных дилеров на рынке государственных ценных бумаг" и приказом Министерства финансов Украины от 10 июня 2009 г. №757 "Об утверждении Порядка отбора и функционирования первичных дилеров" и от 21 июля 2009 г. №918 "Об утверждении состава комиссии по отбору и оценке функционирования первичных дилеров и примерного договора о сотрудничестве на рынке государственных ценных бумаг".

К участию в отборе приглашаются банки, которые имеют лицензию на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке - деятельности по торговле ценными бумагами; имеют оплаченный уставный капитал, эквивалентный не менее 10 млн евро; имеют практический опыт работы на рынке облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) (общий объем торговли ОВГЗ составляет не менее 1 млрд грн).

Документы на участие в отборе принимаются до 14:00 1 декабря 2009 г. После этого комиссия по отбору и оценке функционирования первичных дилеров осуществляет оценку участников. Объемы приобретения ОВГЗ на первичном рынке в размере 1 млн грн оцениваются как 0,001 балла при условии, если общий объем торговли ОВГЗ составляет не менее 1 млрд грн. Победителями отбора определяются участники, которые получили наибольшее количество баллов, но не больше 16 банков. По результатам конкурса с победителями заключаются договоры о сотрудничестве на рынке государственных ценных бумаг согласно примерному договору, утвержденному приказом Министерства финансов Украины от 21 июля 2009 г. №918.