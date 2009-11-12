Эксперт: «Лугансктепловоз» подорожал в два раза

Цена возвращенного в госсобственность контрольного пакета акций ОАО «ХК «Лугансктепловоз» при повторной приватизации может в два раза превысить цену его предыдущей продажи.

Как сообщил УНИАН аналитик инвестиционной группы «Сократ» Максим ШТЕПА, компания может быть продана с существенной премией (до 50%) к текущей рыночной цене (текущая капитализация предприятия составляет 86 млн. долл.).

Таким образом, по словам аналитика, цена «Лугансктепловоза» может достигнуть 120-130 млн. долл., что практически в 2 раза больше цены 58 млн. долл., заплаченной по итогам первой приватизации предприятия.

М.ШТЕПА также отметил, что кроме бывшего собственника предприятия – российского "Трансмашхолдинга" (ТМХ), им могут интересоваться такие финансово-промышленные группы, как "Финансы и Кредит", ТАС, "Приват". В то же время, по словам аналитика, "реальный покупатель, по сути, только один – "Трансмашхолдинг". "Холдинг "Лугансктепловоз" интересен в первую очередь как производственная площадка, а не как бизнес-актив, который нацелен на получение прибыли. ТМХ, практически, единственный собственник, который способен загрузить предприятие (заказами от РЖД – УНИАН) и обеспечить его стабильную работу", - отметил М.ШТЕПА.

Как сообщал УНИАН, регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" со счета российской «Управляющей компании «Брянский машиностроительный завод» и зачислил их на счет Фонда государственного имущества Украины. Акции были зачислены на счет ФГИ на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября.

Справка УНИАН. Фонд госимущества Украины 19 июля 2006 года объявил конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона по продаже 76% акций ХК «Лугансктепловоз».

23 марта 2007 года фонд признал УК «Брянский машиностроительный завод» (входящую в "Трансмашхолдинг") победителем конкурса: пакет был продан за 292,505 млн. грн. при стартовой цене 292 млн. грн. Покупатель был внесен в реестр собственников «Лугансктепловоза» 13 апреля 2007 года.

Открытое акционерное общество "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" – крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных грузовых тепловозов и электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.