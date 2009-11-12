Рост украинских индексов зависит от динамики мировых бирж

Индекс Украинской биржи (УБ) сегодня консолидировался от ранее сформировашегося уровня сопротивления в 1607 пунктов.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН старший брокер ЗАО «Альтана Капитал» Алексей РЕПИН.

По его мнению, фактором для пробития данного уровня станет только уверенная положительная динамика на мировых фондовых площадках.

Как отметил брокер, вчера торги на американском фондовом рынке прошли во власти умеренно оптимистичных настроений. Он считает, что рынок поддерживали хорошие данные по росту промпроизводства в Китае и заявления ФРС о готовности сохранять базовую процентную ставку на низком уровне.

Тем не менее, по словам брокера, утренняя негативная динамика американских фьючерсов и слабая динамика Азии заставили украинский рынок акций открыться сегодня полуторапроцентным снижением по индексу Украинской биржи. Ближе к середине дня рынок смог отыграть часть утерянных позиций, однако продолжал торговаться на отрицательной территории, отметил он.

Как сообщил А.РЕПИН, положительный результат сегодня показали акции Харцызского трубного завода (6,34%) и “Мостобуда” (1,73%). Именно эти бумаги с сегодняшнего дня были переведены с рынка котировок на рынок заявок на Украинской бирже, подчеркнул брокер. По его словам, теперь бумаги данных эмитентов стали доступны для спекуляций в рамках интернет-трейдинга.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 1,02% – до 641,17 пункта. Общий объем торгов составил 158,9 млн. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 1,11% – до 1583,61 пункта. Общий объем торгов составил 32 млн. грн.