Объем обслуживаемых ВДЦБ бумаг вырос

Объем ценных бумаг, находящихся на депозитарном обслуживании ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (ВДЦБ), по итогам октября вырос на 4,1 млрд. грн. - до 372,5 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВДЦБ.

По информации пресс-службы, в октябре в ВДЦБ были депонированы ценные бумаги 16 эмитентов, среди которых Донецкий городской совет, ПАО "Концерн Галнафтогаз", ПАО "Сведбанк" и др. ВДЦБ также открыл счет в ценных бумагах одному новому хранителю.

Как отметили в пресс-службе, через депозитарий биржами было проведено расчетов на рынке котировок на общую сумму в 1,724 млн. грн., общая сумма расчетов на рынке заявок составила 5,248 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Межрегиональный фондовый союз» (МФС) 12 октября т.г. осуществил передачу целостного имущественного комплекса Всеукраинскому депозитарию ценных бумаг.

В результате данной передачи ВДЦБ получил статус правопреемника и приобрел все права, начав депозитарную деятельность.

Справка УНИАН. В апреле 2008 года по инициативе Национального банка Украины было создано ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг». В состав учредителей вошли Национальный банк Украины, ПФТС, УМВБ и коммерческие банки (всего 22 учредителя). Пакет НБУ в уставном фонде составил 25%.

Собрание учредителей ВДЦБ в апреле 2008 года предложило акционерам клирингового депозитария МФС объединиться. Акционеры МФС в конце февраля 2009 года одобрили продажу целостного имущественного комплекса Всеукраинскому депозитарию ценных бумаг.