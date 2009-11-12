АУФТ и ПФТС заключили договор о сотрудничестве

Ассоциации «Украинские фондовые торговцы» (АУФТ) и «Первая фондовая торговая система» (ПФТС) заключили договор о сотрудничестве ассоциаций торговцев ценными бумагами на фондовом рынке Украины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АУФТ.

В рамках подписанного документа ассоциации договорились совместно действовать для усовершенствования и развития законодательства рынка ценных бумаг, предоставлять друг другу информационные услуги, которыми пользуются их члены, принимать участие в организации общих программ и мероприятий.

Председатель Совета АУФТ Сергей АНТОНОВ, комментируя мотивы подписания договора, отметил: «Мы хотим максимально широко консолидировать рынок всеми возможными в рамках Устава Ассоциации средствами. Хотим, насколько это возможно, обеспечить быструю интеграцию всех профессиональных участников фондового рынка – торговцев ценными бумагами».

Справка УНИАН. Ассоциация «Украинские фондовые торговцы» была создана 12 марта 2009 г. путем консолидации трех СРО: Ассоциация «Региональный фондовый союз», «Киевская международная фондовая биржа», «Украинская фондовая биржа».

Ассоциация является добровольным объединением профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые осуществляют торговлю ценными бумагами. На 1 ноября 2009 года ассоциации насчитывает 677 участника.

Ассоциация ПФТС создана в феврале 1996 г.

Основные задачи ассоциации ПФТС: поступление инвестиций к реальному сектору экономики; создание системы финансовых инструментов для привлечения средств населения Украины; создание условий для повышения конкурентоспособности украинского фондового рынка и пр.