Фондовый рынок Польши закрылся небольшим ростом

Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 в первый день торгов после вчерашнего праздника Дня независимости Польши вырос на 0,86% - до 2393 пунктов.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, оборот акций польских «голубых фишек» составил более 520 млн. долл. (по текущему курсу 2,8 злотых за доллар).

Индекс всего рынка WIG вырос на 0,88% - до 40,229 тыс. пунктов с оборотом почти 580 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, во вторник биржевые торги завершились ростом индекса на 0,6% после рекордного для последних месяцев рывка на 3,6% в понедельник.

23 октября WIG20 начал резко падать, достигнув к 3 ноября 2193 пунктов, после чего снова показал рост.

Аналитики обьясняли падение индекса начавшейся ожидаемой коррекцией на рынке после стабильного роста с февраля 2009 года, когда индекс достиг своего дна.