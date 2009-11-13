Высокая ликвидность на мировых фондовых рынках толкает их вверх

Высокая ликвидность на мировых фондовых рынках должна по-прежнему толкать их вверх в ближайшей перспективе.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его словам, в четверг, 12 ноября, биржи получили порцию хорошей статистики. На прошлой неделе количество первичных обращений по безработице в США снизилось с 512 тыс. до 502 тыс. при ожидавшемся уменьшении до 510 тыс., отметил аналитик. Таким образом, подчеркнул он, сигналы с рынка труда перестают носить ярко негативный оттенок. Аналитик продолжает ожидать улучшения ситуации с занятостью в США в первом квартале 2010 года.

С.ФУРСА напомнил, что после шести дней роста фондовые индексы США вчера снизились в связи с падением стоимости нефти. Он сообщил, что поводом для падения стоимости нефти на 3%, до 77 долларов за баррель, стали данные о запасах нефти в США, которые выросли больше, чем ожидали аналитики. Индекс DJIA вчера потерял 0,91% и опустился до отметки 10198 пунктов, S&P 500 снизился на 1,0% - до 1087 пунктов, отметил аналитик. По его словам, падение индексов было спровоцировано снижением стоимости акций энергетических компаний.

Аналитик также сообщил, что в четверг на фондовом рынке США снижение было зафиксировано и в бумагах финансового сектора, которые были лидером роста на протяжении всей недели. Так, акции JP Morgan снизились на 2%, акции Bank of America - на 2,3%, отметил он.

По мнению С.ФУРСЫ, инвесторы решили зафиксировать прибыль после роста последних нескольких недель. Вчерашнее падение стало лишь вторым снижением американских индексов по результатам дневных торгов в ноябре, подчеркнул аналитик. Для дальнейшего роста рынкам необходима передышка, поводом для которой и стал рост запасов нефти в США, считает он.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам вчерашних торгов снизился на 1,02% – до 641,17 пункта. Общий объем торгов составил 158,9 млн. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 1,11% – до 1583,61 пункта. Общий объем торгов составил 32 млн. грн.