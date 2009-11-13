Снижение Fitch рейтингов Украины не повлияет на еврооблигации

Снижение международным агентством Fitch Ratings рейтингов Украины не повлияет на стоимость еврооблигаций страны, поскольку отмеченные агентством риски уже отображены в их стоимости.

Так прокомментировала агентству УНИАН решение Fitch аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Ольга СЛИВИНСКАЯ.

По ее словам, суверенные еврооблигации Украины на данный момент торгуются на уровне 69-93% от номинала, что предусматривает доходность на уровне 12-14%, или на 200-600 б. п. выше аналогичных суверенных облигаций с сопоставимым уровнем рисков.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Украины в иностранной и национальной валюте с уровня «B» до «B-». Прогноз по рейтингам – «Негативный».

В агентстве отметили, что в последние две недели парламент Украины принял новый закон, увеличивающий минимальный размер заработной платы и пенсий, и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отказался наложить на закон вето, как того просил МВФ. Кроме того, правительство подало в парламент проект бюджета на 2010 г. с дефицитом 8% ВВП. При этом, согласно обязательствам по программе МВФ, дефицит бюджета должен составлять 4%.