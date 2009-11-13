АМК разрешил Суркису купить более 25% акций Alstrom Busines Corp.
20:43, 13 ноября 2009Фондовый рынок
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Получившей контроль над «ТЕТ-ПРОДАКШН»
Антимонопольный комитет (АМК) Украины разрешил украинскому бизнесмену Игорю СУРКИСУ (является президентом ФК «Динамо») приобрести акции Alstrom Busines Corp. (г. Роад Таун, Британские Вергинские острова), что обеспечивает покупателю превышение 25% голосов в высшем органе управления эмитента.
Об это говорится в сообщении АМК, переданном агентству УНИАН.
Согласно сообщению, Alstrom Busines Corp. с момента создания не осуществляет хозяйственной деятельности.
Одновременно АМК разрешил Alstrom Busines Corp. получить контроль над ООО «Телекомпания «ТЕТ-ПРОДАКШН» (Киев).
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