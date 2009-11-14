Эксперт: украинский фондовый рынок закончил неделю ростом

Несмотря на неутешительные результаты последних двух дней, украинский фондовый рынок закончил текущую неделю ростом.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Он отметил, что индекс ПФТС прибавил за неделю 2,7%, индекс УБ - 3,4%.

Аналитик напомнил, что после падения в четверг, украинские фондовые биржи продолжили снижение в пятницу. По его словам, акции машиностроительного и электроэнергетического секторов в последний торговый день недели понесли наибольшие потери. Так, Ясиновский машиностроительный завод потерял на УБ 7,1%, автомобильный завод "Богдан" - 7,5%, “Донбассэнерг” - 6,4%, “Захидэнерго” - 5,1%, сообщил Д.БЕЛОВ.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов 13 ноября снизился на 0,67% – до 636,90 пункта. Общий объем торгов составил 37 млн. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 2,03% – до 1551,54 пункта. Общий объем торгов составил 20,9 млн. грн.