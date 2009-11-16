Российские фондовые индексы растут

Торги на российском фондовом рынке открылись в понедельник ростом котировок, индекс ММВБ вырос на 1,15% - до 1325,37 пункта, сообщает РИА Новости. Индекс РТС вырос на открытии на 1,38% и составил 1439,02 пункта.

В течение первых шести минут торгов рынок продолжил следовать в позитивном векторе: индекс ММВБ прибавил 2,1% и составил 1337,85 пункта, индекс РТС подрос на 2,35% - до 1452,88 пункта. Эксперты ожидали роста на открытии торгов на фоне позитивной динамики внешних рынков, в частности, очередного подорожания нефти вслед за ослаблением американской валюты.

Однако вряд ли можно говорить о завершении периода неопределенности и формировании направленного тренда на рынке, считают аналитики "КИТ Финанс". В течение ближайшей недели возможно сохранение высокой волатильности по фондовым индексам, считают эксперты "Олмы".