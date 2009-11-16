"Сократ": Доходность почти всех украинских бумаг повысится

На этой неделе можно ожидать роста котировок кредитно-дефолтных свопов и повышения доходности практически всех украинских долговых бумаг.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН аналитическом отчете инвестиционной группы "Сократ".

Как отмечается в отчете, на суверенные бумаги ключевое влияние будет иметь понижение рейтинга Украины кредитным агентством Fitch. На квази-суверенные выпуски украинских долговых инструментов, кроме действий Fitch, негативное влияние будет иметь предложенная западным инвесторам реструктуризация долгов "Укрзализныци" – крупного квази-государственного заемщика. "Риски по корпоративным евробондам будут пересмотрены вслед за суверенными, что приведет к росту доходности большинства выпусков", - отмечается в отчете.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября т.г. международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Украины в иностранной и национальной валюте с уровня «B» до «B-». Прогноз по рейтингам – «Негативный». Агентство также понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента девяти украинских банков, в том числе их долгосрочные РДЭ в иностранной валюте с уровня «В» до «В-», прогноз – «Негативный». 13 ноября Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины по национальной шкале с уровня «AA(ukr)» до «AA-(ukr)». Прогноз по рейтингу – «Стабильный».