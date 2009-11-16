«Альтана Капитал» увеличит уставный фонд

Инвестиционная компания «Альтана Капитал» увеличит уставный капитал на 3,2 млн. грн. - до 10,2 млн. грн., сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, решение о закрытом размещении акций было принято на общем собрании акционеров 10 ноября 2009 года. Цель увеличения уставного капитала – пополнение оборотного капитала для осуществления программ развития компании.

Справка УНИАН. Инвестиционная компания «Альтана Капитал» (ранее «Юпрас Капитал») была создана в 1993 году и в настоящий момент является одной из крупнейших инвестиционных компаний Украины.

Основными направлениями деятельности компании являются: инвестиционный банкинг, брокерский сервис, доверительное управление частными инвестициями, интернет-трейдинг.

Суммарный объем операций с ценными бумагами в 2007 году составил 2,5 млрд. дол., в 2008 - 3,38 млрд. долл.