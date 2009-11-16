Фондовый рынок Польши установил рекорд роста

Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 достиг нового пика роста текущего года благодаря росту в понедельник на 3,09% до 2,429 тыс. пунктов.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, индекс общего рынка и другие субиндексы также продемонстрировали значительный рост.

В частности, WIG вырос на 2,52% до 40,786 тыс. пунктов, mWIG40 - на 1,72% до 2,327 тыс. пунктов, sWIG80 - на 0,92% до 11,365 тыс. пунктов.

Объем торгов на рынке составил около 650 млн. долларов по текущему курсу 2,7 злотого за доллар.

Как сообщал УНИАН, последний раз WIG20 достиг пикового значения с начала текущего года 23 октября, достигнув уровня 2,412 тыс. пунктов, после чего начал падать.

К 3 ноября индекс упал до 2,193 тыс. пунктов, после чего опять начал расти.

Аналитики объясняли падение индекса начавшейся ожидаемой коррекцией на рынке после стабильного роста с февраля 2009 года, когда индекс достиг своего дна на уровне около 1300 пунктов.