Рейтинг Ивано-Франковска подтвержден

Рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" подтвердило кредитный рейтинг города Ивано-Франковска по национальной шкале на уровне uaBBB+, прогноз "стабильный".

Об этом сегодня УНИАН сообщили в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома.

По их информации, 12 ноября 2009 года в результате рейтингового анализа агентство в процессе обновления подтвердило также долговые обязательства Ивано-Франковского городского совета объемом 5,5 млн. грн. на уровне uaBBB+ с прогнозом "стабильный", что характеризует достаточную кредитоспособность города по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. "Стабильный" прогноз указывает на отсутствие на текущий момент предпосылок для изменения рейтинга на протяжении года.

Как сообщал УНИАН, в мае т.г. независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о присвоении г. Ивано-Франковску долгосрочного кредитного рейтинга uaВВВ+.