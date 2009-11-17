Создан Донецкий фондовый клуб

В середине ноября 2009 года лицензированные участники фондового рынка Донецкой области создали некоммерческое объединение «Донецкий фондовый клуб».

Об этом агентству УНИАН сообщили в пресс-службе одного из участников Донецкого фондового клуба – ЗАО “Альтана Капитал”.

Согласно полученной инормации, на момент подписания меморандума о создании Донецкого фондового клуба его учредителями стали 18 компаний: "Финекс", "ФК "МИУС", "ОРК", "Стоик Коммерс", "Донфинсервис", "КУА "Фининвест-груп", "Донфинком", "Интайм", "Ю.Н.Г. Ценные бумаги", "Донгорбанк", "Альтана Капитал", "КУА "Интеллект Капитал", "КУА "СИП", "ПФБК", "КУА "ВУК", "Альтера Финанс" и "ФК "ОК2".

В пресс-службе “Альтана Капитал” сообщили, что основными целями объединения донецких фондовиков стали защита общих интересов профессиональных участников фондового рынка Донецкой области, обмен информацией между членами клуба и оказание взаимных консультаций. Кроме того, среди своих основных задач Донецкий фондовый клуб видит формирование консолидированного мнения по процессам изменения инфраструктуры фондового рынка, подготовку совместных писем и обращений в регулирующие органы, а также представление позиции участников Донецкого фондового клуба в профессиональных ассоциациях АУФТ, УАИБ, ПАРД.

Как отмечает один из организаторов нового профессионального объединения, Генеральный директор инвесткомпании «Альтана Капитал» Анатолий АМЕЛИН, клуб сможет также стать одним из инструментов по изменению законодательной базы, регулирующей украинский фондовый рынок. Участники Донецкого фондового клуба планируют готовить и передавать свои замечания и предложения инициаторам нормативно-правовых документов, что позволит более широко учитывать и реализовывать интересы украинских торговцев ценными бумагами.

«В Донецкий фондовый клуб могут входить не только торговцы ценными бумагами, но и хранители, регистраторы, а также компании по управлению активами, что дает возможность более комплексно подойти к участию в разработке законодательных инициатив» - отмечает директор представительства УАИБ в Донецке и директор по инвестиционной политике КУА «Фининвест-групп» Ирина ОХРЕМЕНКО.