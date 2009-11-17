"Финансовые инициативы" приобрели 51% "Галицкой инвестиционной компании"

16:34, 17 ноября 2009
Фондовый рынок
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Сообщили в Фонде госимущества

Производственно-коммерческая фирма "Финансовые инициативы" приобрела 51% уставного фонда ООО "Галицкая инвестиционная компания" (Ивано-Франковская обл.).

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины.

Как отметили в Фонде, реализационная цена 51% "Галицкой инвестиционной компании" составила 10,5 млн. грн.

По информации ФГИУ, ООО "Галицкая инвестиционная компания" является совместной собственностью территориальных объединений жителей сел и городов Ивано-Франковской области.

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