"Финансовые инициативы" приобрели 51% "Галицкой инвестиционной компании"
16:34, 17 ноября 2009Фондовый рынок
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Сообщили в Фонде госимущества
Производственно-коммерческая фирма "Финансовые инициативы" приобрела 51% уставного фонда ООО "Галицкая инвестиционная компания" (Ивано-Франковская обл.).
Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины.
Как отметили в Фонде, реализационная цена 51% "Галицкой инвестиционной компании" составила 10,5 млн. грн.
По информации ФГИУ, ООО "Галицкая инвестиционная компания" является совместной собственностью территориальных объединений жителей сел и городов Ивано-Франковской области.
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