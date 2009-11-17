"Финансовые инициативы" приобрели 51% "Галицкой инвестиционной компании"

Сообщили в Фонде госимущества

Производственно-коммерческая фирма "Финансовые инициативы" приобрела 51% уставного фонда ООО "Галицкая инвестиционная компания" (Ивано-Франковская обл.). Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины. Как отметили в Фонде, реализационная цена 51% "Галицкой инвестиционной компании" составила 10,5 млн. грн. По информации ФГИУ, ООО "Галицкая инвестиционная компания" является совместной собственностью территориальных объединений жителей сел и городов Ивано-Франковской области.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter