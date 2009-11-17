Продажа ПФТС российской ММВБ угрожает национальным интересам

Попытки продать крупнейшую украинскую национальную биржу ПФТС полугосударственной Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) угрожают национальным интересам Украины.

Об этом говорится в заявлении председателя Наблюдательного совета ГК "ТЕКТ" Вадима ГРИБА, обнародованном пресс-службой компании.

По его словам, заявленные планы ММВБ, как возможного покупателя ПФТС, в Украине, в первую очередь, связаны с торговлей облигациями и рынком РЕПО. "ММВБ может сделать из ПФТС торговую площадку для банков. После окончания кризиса банки смогут выйти на рынок ценных бумаг с объемом денег, несоизмеримо большим, чем обладают инвесткомпании и частные инвесторы", - отметил В.ГРИБ. По его мнению, если начальную ликвидность будут поддерживать банки с российским капиталом - ВТБ, Сбербанк и ПИБ, - то позже такая площадка может привлечь и остальные банки.

В то же время, по словам В.ГРИБА, возможная угроза национальной безопасности кроется в собственнике ММВБ, которым является государство - Российская Федерация. "Поскольку основной конкурент ПФТС ("Украинская биржа" - УНИАН) также частично имеет российский капитал (правда, частный) Россия, как государство, получает (все знают как легко российская власть оказывает давление на частный капитал) серьезные рычаги влияния на украинский фондовой рынок, а значит, и на украинские предприятия", - сказал В.ГРИБ.

"Учитывая то, что в планах россиян и создание на основе ПФТС товарных бирж, создание условий для свободной торговли в Украине российскими ценными бумагами, речь может пойти и о переливе украинского капитала в РФ", - добавил он. По его словам, если возникнет возможность покупать в Украине российские ценные бумаги высока вероятность того, что украинский капитал потечет в Россию, ведь ликвидность российского рынка ценных бумаг значительно выше украинского. "Отток капитала, особенно в условиях экономического кризиса, - это, без сомнения, угроза национальной безопасности Украины", - отметил В.ГРИБ.

"Все же хотелось бы обратить внимание правоохранительных органов, в чьей компетенции находится обеспечение национальной безопасности, - СНБО, СБУ и других - на процессы, происходящие вокруг ПФТС. На мой взгляд, эти процессы должны стать предметом внимательного изучения и анализа с целью предотвращения вышеописанных угроз", - добавил председатель Набсовета ГК "ТЕКТ".

Как сообщал УНИАН, в декабре этого года на очередном собрании Ассоциации ПФТС будет рассмотрен вопрос о ее дальнейшем сотрудничестве с российской ММВБ.