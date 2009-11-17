Индекс ПФТС сегодня снизился на 0,19%

17:42, 17 ноября 2009
Фондовый рынок
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Украинской биржи – на 0,71%

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,19% – до 637,29 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 136 млн. 530 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,71% – до 1581,35 пункта. Общий объем торгов составил 30,8 млн. грн.

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