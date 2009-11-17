Минфин сегодня продал ОВГЗ на сумму 322,8 млн. грн.

Сегодня Министерство финансов Украины продало облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 322,833 млн. грн.

Об этом говорится в предварительной информации Национального банка Украины о результатах размещения ОВГЗ, предоставленной агентству УНИАН.

В частности, в результате первичного размещения ОВГЗ со сроком обращения девять месяцев и один год в бюджет удалось привлечь 875,570 тыс. грн. и 840,7 тыс. грн. соответственно. Доходность этих бумаг составила 19% годовых.

В результате доразмещения ОВГЗ со сроком погашения 31 октября 2012 года и 26 сентября 2012 года в бюджет было привлечено 1,007 млн. грн. и 320,109 млн. грн. соответственно. Доходность бумаг составила 20%

Справка УНИАН. По данным Национального банка Украины, по состоянию на 16 ноября 2009 года в обращении находилось ОВГЗ на общую сумму 68,346 млрд. грн.