Польский фондовый рынок закрылся на минимальном минусе

Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 во вторник, после очередного рекордного роста в понедельник, снизился на 0,10% – до 2,427 пункта.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, общий индекс рынка WIG снизился на 0,15%, mWIG40 – на 0,4%. В то же время индекс sWIG80 вырос на 0,4%.

Объем торгов на рынке составил около 510 млн. долл. по курсу 2,7 злотого за доллар.

Как сообщал УНИАН, WIG20 на открытии торгов во вторник «выстрелил» до очередных рекордных в текущем году 2,440 тыс. пунктов, после чего начал резко падать.

В понедельник WIG20, увеличившись на 3,09% к торгам пятницы – до 2,429 тыс. пунктов, достиг нового пика роста текущего года.

Справка УНИАН. Последний раз с начала текущего года WIG20 достиг пикового значения 23 октября, поднявшись до 2,412 тыс. пунктов, после чего начал падать.

К 3 ноября индекс упал до 2,193 тыс. пунктов, после чего опять начал расти.