Эксперт: более 99% ОВГЗ пришлось на бумаги для Евро-2012

Более 99% размещенных вчера облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) пришлось на специальные ОВГЗ, выпущенные для финансирования подготовки к Евро-2012.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его словам, таких бумаг во вторник было размещено на сумму 320,1 млн. грн.

В целом же, подчеркнул аналитик, спрос на три стандартные серии ОВГЗ, предложенные правительством с доходностью 19-20%, вчера был минимальным. В сумме три серии были проданы всего на 2,7 млн. грн., отметил он.

Как считает С.ФУРСА, правительство не сможет обеспечить рыночный спрос на ОВГЗ, предлагая доходность ниже 23-25%. Поэтому аналитик не рекомендует инвесторам приобретать бумаги с меньшим уровнем доходности.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября т.г. Министерство финансов Украины продало ОВГЗ на общую сумму 322,833 млн. грн.

В частности, в результате первичного размещения ОВГЗ со сроком обращения девять месяцев и один год в бюджет удалось привлечь 875,570 тыс. грн. и 840,7 тыс. грн. соответственно. Доходность этих бумаг составила 19% годовых.

В результате доразмещения ОВГЗ со сроком погашения 31 октября 2012 года и 26 сентября 2012 года в бюджет было привлечено 1,007 млн. грн. и 320,109 млн. грн. соответственно. Доходность бумаг составила 20%.