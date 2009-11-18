Индекс ПФТС сегодня повысился на 0,34%
17:38, 18 ноября 2009Фондовый рынок
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Украинской биржи – на 0,23%
Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,34% – до 639,44 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 63 млн. 695 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,23% – до 1585,04 пункта. Общий объем торгов составил 26 млн. грн.
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