Индекс ПФТС сегодня повысился на 0,34%

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,34% – до 639,44 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 63 млн. 695 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,23% – до 1585,04 пункта. Общий объем торгов составил 26 млн. грн.