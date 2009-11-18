«Русские Фонды» приобрели «Магазины горящих путевок»

Инвестиционная группа (ИГ) «Русские Фонды» приобрела контрольный пакет акций одной из украинских розничных туристических сетей — «Сети магазинов горящих путевок» (МГП).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Проспект Инвестментс», которая выступила инвестиционным консультантом по сделке.

Таким образом, отметили в пресс-службе, инвестиционная группа, которая уже владеет российской «Сетью магазинов горящих путевок» (МГП), стала обладателем одного из крупнейших украинских туристических объединений, работающего под идентичным брендом.

По информации председателя совета директоров ИГ «Русские Фонды» Сергея ВАСИЛЬЕВА, в ближайшее время планируется объединить российскую туристическую сеть с украинской.

По его словам, сегодня российская МГП насчитывает 320 агентств в России и расширяет свое присутствие в Беларуси. Расширение сети в Украине, по его словам, позволит уже в 2009 году создать крупнейшую на пространстве СНГ сеть туристической розницы с 400 точками продаж, работающую под единой маркой и по общим корпоративным стандартам.

Директор МГП-Украина Елена ФИЛИППЕНКО подчеркивает, что слияние двух компаний, исторически работающих под единым брендом, создает отличную платформу для обмена передовыми технологиями турбизнеса, накопленными каждой из них.

Как и российские «Горящие», украинские МГП занимают на рынке одну из ведущих позиций. Сегодня это одна из трех крупнейших туристических сетей на Украине, объединившая около 70 агентств.