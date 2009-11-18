Эксперт: игроки рынка акций верят в продолжение роста

Реакция инвесторов украинского рынка акций на негативный внешний фон достаточно сдержанная, что может быть обусловлено верой в продолжение роста и ожиданиями предновогоднего ралли на международных и отечественных биржах.

Такое мнение высказал в интервью корреспонденту УНИАН брокер торгового отдела ЗАО «Альтана Капитал» Евгений ПШЕНИЧКИН.

По его словам, торговая сессия на нашем рынке сегодня открылась ростом, который преобладал на протяжении всего дня. Оптимизм игроков поддерживался благоприятным новостным фоном, сообщил брокер. Он отметил, что доллар возобновил снижение, на фоне чего вновь стали расти котировки сырьевых активов, подтягивая за собой рынки Европы и России. Кроме того, добавил брокер, накануне американские фондовые индикаторы обновили годовые максимумы, а вслед за ними выросли и азиатские биржевые индикаторы.

Как считает Е.ПШЕНИЧКИН, совокупность благоприятных внешних факторов и недавнее коррекционное снижение создали предпосылки для того, чтобы индекс Украинской биржи сегодня попытался протестировать уровень максимума года в 1600 пунктов. Тем не менее, отметил брокер, закрепиться на этом уровне рынку так и не удалось – лишь коснувшись его, индекс УБ развернулся и в течение дня уже не возвращался на предыдущие позиции. По его мнению, в немалой степени этому способствовали макроэкономические данные из США. Опубликованная статистика оказалась негативной, что спровоцировало продажи на отечественном рынке, сообщил брокер. Он подчеркнул, что данные по потребительским ценам в США превзошли прогнозы, что, естественно, было негативно воспринято участниками рынка, поскольку рост инфляции сужает период действия низких ставок ФРС.

По словам брокера, если рассматривать сегодняшние торги в отраслевом аспекте, то можно отметить тенденцию равномерного роста по всем направлениям. Лучше рынка смотрелись «голубые фишки», рост котировок которых заметно опережал рост менее ликвидных эмитентов, сообщил он.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,34% – до 639,44 пункта. Общий объем торгов составил 63 млн. 695 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,23% – до 1585,04 пункта. Общий объем торгов составил 26 млн. грн.