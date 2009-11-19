ГКЦБФР признала недействующими лицензии МФС

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) остановила действие лицензии ОАО «Межрегиональный фондовый союз» (МФС) на осуществление депозитарной деятельности депозитария ценных бумаг и лицензии на осуществление расчетно-клиринговой деятельности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГКЦБФР, переданном агентству УНИАН.

Как отметили в пресс-службе, лицензии признаны недействующими в связи прекращением МФС своей деятельности на фондовом рынке. Данное решение ГКЦБФР приняла на основании соответствующего заявления Межрегионального фондового союза.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Межрегиональный фондовый союз» подало в Государственную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) заявление об аннулировании своей лицензий на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке.

Основанием для подачи заявления стало то, что с 12 октября этого года ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (ВДЦБ) стал правопреемником прав и обязанностей МФС путем передачи целостного имущественного комплекса (ЦМК) МФС в интересах ВДЦБ. Согласно договору о передаче ЦМК, ВДЦБ были переданы информационно-технические системы, права и обязанности МФС.

Справка УНИАН. В апреле 2008 года по инициативе Национального банка Украины было создано ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг». В состав учредителей вошли Национальный банк Украины, ПФТС, УМВБ и коммерческие банки (всего 22 учредителя). Пакет НБУ в уставном фонде составил 25%.

Собрание учредителей ВДЦБ в апреле 2008 года предложило акционерам клирингового депозитария МФС объединиться. Акционеры МФС в конце февраля 2009 года одобрили продажу целостного имущественного комплекса Всеукраинскому депозитарию ценных бумаг.