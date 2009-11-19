Эксперт: ситуация на фондовом рынке не особо пессимистична

Ситуация на отечественном фондовом рынке пока остается не особо пессимистичной.

Такое мнение в комментарии корреспонденту УНИАН высказал старший брокер ЗАО «Альтана Капитал» Алексей РЕПИН.

По его словам, “среднесрочная картина рынка выглядит более позитивно”.

Как отметил брокер, открытие на украинском рынке акций сегодня прошло небольшим снижением котировок на нейтральном внешнем фоне. В четверг основные фондовые площадки азиатского региона продемонстрировали смешанную динамику, сообщил А.РЕПИН. По его мнению, неопределенность настроений инвесторов можно объяснить закрытием американских индексов на отрицательной территории впервые за последние несколько сессий.

Брокер сообщил, что после обеда настроения участников украинского фондового рынка определяла статистика из США. Он отметил, что вышедшие данные по количеству обращений за пособиями по безработице были нейтрально отыграны рынком. По словам А.РЕПИНА, активнее всех снижались низколиквидные бумаги. Лучше рынка сегодня выглядели акции “АвтоКраЗа” (+5,92%), добавил он.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,72% – до 634,81 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 85,6 млн. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,51% – до 1561,08 пункта. Общий объем торгов составил 26,5 млн. грн.