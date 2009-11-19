Фондовые рынки Европы закрылись спадом

Фондовые рынки Европы по итогам торгов в четверг, 19 ноября, продемонстрировали спад в пределах 1,39-1,77% на фоне негативного открытия торговых площадок в США, сообщает агентство Франс Пресс.

К закрытию торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,39% - до отметки 5267,7 пункта. Германский DAX в четверг понизился на 1,48%, достигнув 5702,18 пункта. Французский индекс CAC по итогам торгов упал на 1,77% - до 3760,22 пункта. FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) - основной фондовый индекс Великобритании, рассчитывается по котировкам акций 100 британских компаний с максимальной рыночной капитализацией, взвешенных по рыночной капитализации. CAC 40 (Cotation Assistee en Continu) - основной биржевой индекс Франции, рассчитывается как средневзвешенное по капитализации значение цен акций 40 крупнейших компаний. DAX 30 (Deutscher Aktienindex) - основной фондовый индекс Германии, рассчитывается как индекс доходности акций 30 крупнейших компаний (по рыночной капитализации).