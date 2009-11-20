Эксперт: Инвесторы надеются на предновогоднее ралли

Инвесторы пока не теряют уверенности в том, что предновогоднее ралли на фондовых рынках состоится.

Такое мнение в интервью корреспонденту УНИАН высказала начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее словам, в течение ближайших недель все будет зависеть от поступающих на рынок макроэкономических данных по крупнейшим экономикам мира. “В случае, если опасения относительно замедления темпов экономического роста в 4-м квартале текущего года будут находить свое подтверждение, уверенность инвесторов может быть развеяна”, - прогнозирует аналитик.

Е.ЕВДОЧЕНКО отметила, что ухудшение настроений инвесторов, как на глобальных, так и на украинском фондовом рынке, наступило после достижения ключевыми индексами максимальных с начала года значений. Кроме того, по ее мнению, этому поспособствовали заявления регуляторов многих стран об ужесточении контроля за притоком в их экономики «горячих денег», которые могут привести к надуванию пузырей на финансовых рынках и укреплению национальных валют.

Как подчеркнула аналитик, именно благодаря избытку ликвидности мы и наблюдаем рост на мировых фондовых площадках в течение последних 8-ми месяцев. “Макроэкономическая статистика, которая выходила в течение этой недели, также не вдохновила инвесторов, и, напротив, вселила неуверенность в восстановлении мировых экономик”, - считает она.

По информации Е.ЕВДОЧЕНКО, сегодня украинский рынок акций открылся незначительным ростом вслед за мировыми площадками после падения накануне, но в целом участники торгов совершенно не активны, и не наблюдается ни активных продаж, ни покупок.

Аналитик сообщила, что наиболее значимыми данными, которые выйдут на следующей неделе в США, станут заказы на товары длительного пользования (ожидания рынка +0,6%), частные доходы и расходы (+0,2% и 0,5% соответственно), первичные обращения за пособиями по безработице, продажи новостроек и протокол заседания ФРС.