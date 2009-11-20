Ярославский: цена ОПЗ была завышена минимум в 3 раза

Реализационная цена Одесского припортового завода в 5 млрд. грн. была завышена как минимум в три раза. Об этом заявил в интервью «Украинской правде» президент и бенефициар одной из крупнейших украинских бизнес-групп DCH Александр ЯРОСЛАВСКИЙ.

«Но я считаю, что 5 миллиардов гривен – это не его (ОПЗ – УНИАН) цена на сегодняшний день. Она завышена как минимум в три раза», - отметил он.

По словам А.ЯРОСЛАВСКОГО, он готов принимать участие в приватизации ОПЗ «в пределах любой цены до, условно, 200 миллионов долларов».

«Думаю, сегодня надо было бы отдать за ту цену, которая была объявлена по итогам аукциона, потому что ОПЗ убыточен. Сегодня государство, наоборот, докладывает туда свои деньги», - добавил он.

Справка УНИАН. ООО "Нортима" (Украина) 29 сентября приобрело контрольный пакет ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн.

Однако комиссия Фонда госимущества Украины по приватизации Одесского припортового завода приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем в конкурсе в связи с тем, что ОПЗ был продан по заниженной цене.

Комментируя решение комиссии, исполняющий обязанности главы ФГИУ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО заявил, что считает адекватной ценой приватизации завода 8-9 млрд. грн.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.