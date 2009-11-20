НДУ откроет для ВДЦБ корреспондентский счет

Национальный депозитарий Украины (НДУ) подписал договор с Всеукраинским депозитарием ценных бумаг (ВДЦБ), который предусматривает открытие в НДУ корреспондентского счета для ВДЦБ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацдепозитария.

По информации пресс-службы, на этом счете, в основном, будут учитываться акции дематериализованных выпусков.

В то же время, в НДУ отметили, что "по-прежнему, считают необходимым установление полноценных корреспондентских отношений, предусматривающих открытие встречных счетов в НДУ и ВДЦБ, на которых могли бы учитываться абсолютно все финансовые инструменты, находящиеся в учетных системах двух депозитариев".

В НДУ уверены, что установление таких корреспондентских отношений предоставит возможность профессиональным участникам рынка самостоятельно выбирать наиболее удобную и эффективную систему депозитарного учета, в т.ч. учитывая тарифы депозитариев.

Справка УНИАН. ООО «Национальный депозитарий Украины» создано в соответствии с Законом Украины «О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных бумаг в Украине» для обеспечения функционирования единой системы депозитарного учета. Договор об основании НДУ подписан Госкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) и Нацбанком Украины в декабре 1998 года.

19 сентября 2006 года ГКЦБФР выдала НДУ лицензию на осуществление деятельности депозитария ценных бумаг сроком на 10 лет. На основании полученной лицензии НДУ начал деятельность в качестве депозитария ценных бумаг.

В апреле 2008 года по инициативе Национального банка Украины было создано ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг». В состав учредителей вошли Национальный банк Украины, ПФТС, УМВБ и коммерческие банки (всего 22 учредителя). Собрание учредителей ВДЦБ в апреле 2008 года предложило акционерам клирингового депозитария МФС объединиться. Акционеры МФС в конце февраля 2009 года одобрили продажу целостного имущественного комплекса Всеукраинскому депозитарию ценных бумаг.