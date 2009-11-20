Ющенко не согласился с увеличением уставного фонда ГИУ на 1 млрд. грн.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие постановления Кабинет министров Украины об увеличении уставного фонда Государственного ипотечного учреждения на 1 млрд. грн. – до 1,2 млрд. грн. за счет нераспределенного остатка Стабилизационного фонда, в связи с чем внесены изменения в Устав Государственного ипотечного учреждения и решен пакет других вопросов.

Текст указа об остановке действия постановления Кабинета министров Украины от 30 сентября 2009 года «Об увеличении уставного капитала Государственного ипотечного учреждения и внесения изменений в его Устав» размещен на официальном сайте главы государства.

В то же время, В.ЮЩЕНКО обратился с соответствующим представлением в Конституционный суд Украины.

Президент считает, что названное постановление Кабмина не отвечает положениям Конституции Украины, исходя из того, что исключительно законами Украины устанавливается государственный бюджет Украины и бюджетная система Украины, исключительно законом о госбюджете определяются любые расходы государства на общегосударственные нужды, размер и целевое направление этих расходов, законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.

В.ЮЩЕНКО напоминает, что законом от 26 декабря 2008 года «О государственном бюджете Украины на 2009 год» (в редакции, которая была действующей на момент издания правительством постановления, о котором идет речь) Кабинета министров Украины было предоставлено право по согласованию с комитетами Верховной Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности и по вопросам бюджета осуществлять перераспределение направлений использования средств Стабилизационного фонда, а также по согласованию с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны – о дополнительном разделении и перераспределении направлений, определенных пунктом 9 части первой статьи 76. При этом на день принятия Кабинетом министров Украины решения о выделении средств на увеличение уставного капитала Государственного ипотечного учреждения на 1 млрд. гривен не распределенный законом «О государственном бюджете Украины на 2009 год» по направлениям расходов остаток средств Стабилизационного фонда составлял 65,2 млн. гривен.

Однако внесенные законом от 21 августа 2009 года изменения, вступившие в силу с 15 октября 2009 года, не имеют обратного действия во времени, а поэтому Кабмин должен был бы руководствоваться нормами действующего на момент издания постановления закона о госбюджете на 2009 год.

Как сообщал УНИАН, министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН отмечал, что увеличение фонда ГИУ было осуществлено для обеспечения жильем льготных категорий граждан, стоящих в очереди на его получение.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В июне Кабмин передал ГИУ из управления Министерства финансов в управление правительства.

На 17 июля с.г. уставный фонд ГИУ составлял 200 млн. грн.