Акции европейских банков снижаются

Снижение индекса европейского банковского сектора в пятницу на 1,4% некоторые трейдеры связывают с рисками, связанными с долгами Украины, сообщает Reuters.

Наибольшие потери во время торгов сегодня понесли бумаги Commerzbank (снижение на 3,3%), Swedbank (на 3,4%), Societe Generale (на 3,1%).

Отметим, на прошлой неделе исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сообщил, что государственная железнодорожная компания намерена реструктуризировать синдицированный кредит на 550 млн. долл., организатором которого выступил британский банк Barclays, после того как не смогла выплатить часть задолженности.