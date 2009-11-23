Эксперты: вероятность возобновления коррекции остается

Вероятность возобновления коррекции на украинском рынке акций на данный момент все еще остается.

Такой прогноз содержится в аналитической записке инвестиционной компании «Альтана Капитал», переданной агентству УНИАН.

Тем не менее, сегодня аналитики ожидают положительного открытия отечественных фондовых площадок.

Как отмечается в записке, рынки акций Европы закрылись 20 ноября снижением ведущих индексов до минимума 2-х недель. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 16,29 пункта (-0,31%) - до 5251,41 пункта, немецкий DAX - на 39,03 пункта (-0,68%) - до 5663,15 пункта, французский CAC 40 - на 30,86 пункта (-0,82%)- до 3729,36 пункта, швейцарский индекс SMI - на 9,35 пункта (-0,15%) - до 6277,46 пункта, амстердамский AEX - на 3,28 пункта (-1,05%) - до 310,03 пункта. Общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 в ходе торгов опустился на 0,8% и составил 1002,95 пункта.

Аналитики напомнили, что фондовые торги в США завершились 20 ноября снижением ведущих индексов. По итогам торгов индекс Dow Jones упал на 14,28 пункта (-0,14%) - до 10318,16 пункта, NASDAQ - на 10,78 пункта (-0,5%) - до 2146,04 пункта, S&P - на 3,52 пункта (-0,32%) - до 1091,38 пункта.

В записке также отмечается, что по итогам торговой сессии 20 ноября индекс ММВБ снизился на 0,1% до 1334,15 пункта, индекс РТС - на 1,02%, до 1436,44 пункта.

По словам аналитиков, фондовые торги в Азии 23 ноября проходят позитивно. Так, на на 8:30 по киевсому времени Straits Times вырос на 0,53%, Hang Seng - на 0,55%, Shanghai Composite - на 0,21%. Фьючерсы на американские индексы 23 ноября на 8:30 торгуются с повышением: S&P 500 - на 0,24%, NASDAQ - на 0,31%.

Согласно полученной информации, сегодня ожидается публикация данных по индеку деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг (Германия), по индеку деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг (Еврозона), по продажам на вторичном рынке жилья (США).