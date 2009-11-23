Российский фондовый рынок открылся ростом котировок наиболее ликвидных акций в среднем на 2 процента на фоне снижения доллара и подорожания нефти.

К 10.43 МСК индекс РТС вырос на 2,20 процента до 1.468,09 пункта, индекс ММВБ поднялся на 2,08 процента до 1.361,95 пункта.

Большинство отечественных акций поднялись над уровнями пятницы, за исключением бумаг ритейлера Магнит, некоторых региональных телекомов и межрегиональных сетевых компаний.

Нефтяные бумаги прибавили благодаря повышению цен на нефть около 2 процентов.

Рекордное подорожание золота благоприятствует котировкам производителей драгметаллов. Акции Полюс Золота в первые минуты торгов лидировали в повышении, поднявшись над значениями прошлой недели. Бумагам Полиметалла также прибавили неплохо,3,5 процента.

Более чем на 5 процентов поднялись акции АвтоВАЗа, уставный капитал которого будет увеличен за счет государства, сообщает Рейтер.