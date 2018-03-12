Фондовый рынок теряет на отсутствии позитивных новостей

Прошедшая неделя (16-20 ноября) завершилась понижением для отечественных фондовых индексов. Индекс Украинской биржи потерял –1,12% до 1543 пунктов. Все акции индексной корзины торговались с понижением. Значительнее остальных потеряли компании металлургического сектора ALMK -2.66%, ENMZ -3.69%, AZST –2,32%. ПФТС так же торговался в красной зоне, потеряв –1,6%.

Как отмечают специалисты Phoenix Capital, отсутствие позитивных новостей и негатив на глобальных рынках по-прежнему являются главным фактором понижения индексов. Объем торгов для ПФТС и УБ суммарно составил порядка 45 млн. грн. По мнению экспертов Phoenix Capital, покупатели по-прежнему будут отсутствовать на отечественных рынках на текущей неделе.

На украинском рынке еврооблигаций в пятницу доминировали продавцы. Суверенная кривая доходности в течение дня понижалась, восстановившись немного к концу сессии. Активным спросом пользовались муниципальные бумаги Киева, хотя изменение цен не состоялось. В корпоративном секторе активно торговались бумаги банковского сектора, продавались облигации МХП. В целом, цены остались на прежнем уровне.

Рынки России и Казахстана

На российском рынке еврооблигаций в пятницу активность была невысокой. Рынок открылся сильным ростом суверенных бумаг, однако в течение сессии цены вернулись на прежний уровень. В корпоративном секторе наибольший спрос был на бумаги Газпрома, Evraz, VTB и Lukoil. Цены в основном не изменились, бумаги VTB слегка снизились.

На казахском рынке еврооблигаций активность была низкой, продавались бумаги Btas и KKB.

Фондовые индексы США, Европы и Азии

Что касается рынков Европы, США и Азии, то, как отмечается в аналитической запискеинвестиционной компании «Альтана Капитал», рынки акций Европы закрылись 20 ноября снижением ведущих индексов до минимума 2-х недель. По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 16,29 пункта (-0,31%) - до 5251,41 пункта, немецкий DAX - на 39,03 пункта (-0,68%) - до 5663,15 пункта, французский CAC 40 - на 30,86 пункта (-0,82%)- до 3729,36 пункта, швейцарский индекс SMI - на 9,35 пункта (-0,15%) - до 6277,46 пункта, амстердамский AEX - на 3,28 пункта (-1,05%) - до 310,03 пункта. Общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 в ходе торгов опустился на 0,8% и составил 1002,95 пункта.

Фондовые торги в США завершились 20 ноября снижением ведущих индексов. По итогам торгов индекс Dow Jones упал на 14,28 пункта (-0,14%) - до 10318,16 пункта, NASDAQ - на 10,78 пункта (-0,5%) - до 2146,04 пункта, S&P - на 3,52 пункта (-0,32%) - до 1091,38 пункта.

Прогноз на будущее...

Что касается перспектив, то, по мнению начальника аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елены Евдоченко, инвесторы пока не теряют уверенности в том, что предновогоднее ралли на фондовых рынках состоится.

По ее словам, в течение ближайших недель все будет зависеть от поступающих на рынок макроэкономических данных по крупнейшим экономикам мира. “В случае, если опасения относительно замедления темпов экономического роста в 4-м квартале текущего года будут находить свое подтверждение, уверенность инвесторов может быть развеяна”, - прогнозирует аналитик.

Е.Евдоченко отметила, что ухудшение настроений инвесторов, как на глобальных, так и на украинском фондовом рынке, наступило после достижения ключевыми индексами максимальных с начала года значений. Кроме того, по ее мнению, этому поспособствовали заявления регуляторов многих стран об ужесточении контроля за притоком в их экономики «горячих денег», которые могут привести к надуванию пузырей на финансовых рынках и укреплению национальных валют.

Как подчеркнула аналитик, именно благодаря избытку ликвидности мы и наблюдаем рост на мировых фондовых площадках в течение последних 8-ми месяцев.

Елена Быстрицкая (УНИАН)