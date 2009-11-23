ГКЦБФР зарегистрировала результаты размещения эмиссии «ПриватБанка»

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) зарегистрировала отчет о размещении эмиссии акций публичного акционерного общества КБ «ПриватБанк» на 1 млрд. 848 грн., увеличившей уставный капитал банка до 7,8 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГКЦБФР.

Как сообщал УНИАН, акционеры ЗАО КБ «ПриватБанк» на собрании 30 апреля т.г. приняли решение увеличить уставный капитал на 1 млрд. грн. – до 7 млрд. 810 млн. 865 тыс. грн. путем дополнительной эмиссии акций.

Справка УНИАН. ЗАО КБ «ПриватБанк» (Днепропетровск) основано в 1992 году.

На 1 апреля 2009 года активы банка составили 74,366 млрд. грн., обязательства – 65,859 млрд. грн., собственный капитал – 8,507 млрд. грн., уставный капитал – 5,685 млрд. грн.

КБ "ПриватБанк" в первом квартале текущего года сократил чистую прибыль на 4% по сравнению с первым кварталом 2008 года – до 339,389 млн. грн.

Основными акционерами "ПриватБанка" являются Игорь КОЛОМОЙСКИЙ (владеет 49,02% акций) и Геннадий БОГОЛЮБОВ (48,86%).